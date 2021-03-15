شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «دانون» يقفز 2.9% بعد إقالة رئيس مجلس الإدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زاد سهم دانون 2.9% بعد أن أطاح مجلس الإدارة برئيسه والمدير التنفيذي إيمانويل فابير تحت ضغط متنام من المساهمين.

وأقال مجلس إدارة الشركة الفرنسية فابير مع «معفول فوري» بعد احتجاج المساهمين لأشهر عدة على استراتيجيته، على ما جاء في بيان صدر الاثنين عن مجموعة الصناعات الغذائية.

وسيتولى الرئيس السابق لشركة «لوغران» للمعدات الكهربائية، رئاسة مجلس الإدارة.

وبانتظار إيجاد مدير عام جديد «له بعد عالمي»، عين ثنائي بالوكالة «لضمان استمرار العمليات التشغيلية» هما فيوريك بنكيناتي-بوزيتا وشاين غرانت.

وكان فابير (57 عاما) مديرا عاما منذ 2014 ورئيسا لمجلس الإدارة منذ 2017. وكان موضع انتقادات منذ أشهر عدة فيما كان مساهمون يطالبون خصوصا بالفصل بين منصبي المدير العام ورئيس مجلس الإدارة لاعطاء دفع جديد للمجموعة التي عانت جراء جائحة كوفيد-19.

وكانت المجموعة وافقت في الأول من آذار/مارس على مبدأ الفصل بين المنصبين على أن يحتفظ فابير برئاسة مجلس الإدارة فقط فيما استمر بتولي منصب المدير العام بالوكالة موقتا.

لكن بعد يومين على هذا القرار، حث صندوق الاستثمارات «ارتيزن بارتنرز» الذي كان يطالب برحيل فابير «مجلس الإدارة بقوة على مراجعة قراره». وكان هذا الصندوق هو ثالث أكبر مساهم في دانون مع 3% من رأسمال تقريبا، يطالب أيضا بتعيين رئيس جديد على الفور «يكون مستقلا فعلا».

وكان «ارتيزن بارتنرز» وصندوق «بلوبل كابيتل» المساهم أيضا في المجموعة يطالبان برحيل إيمانيول فابير بالكامل معتبرين أن المجموعة تراجعت في عهده مقارنة مع منافسيها الرئيسيين.

(وكالات)