شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يفتح الباب أمام عودة رونالدو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - (أ ف ب)



فتح الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الاثنين، الباب أمام عودة محتملة لنجمه السابق مهاجم يوفنتوس الإيطالي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورداً على سؤال في لقاء صحفي مع قناة «سكاي» الإيطالية عشية استضافة أتالانتا برغامو الإيطالي في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، قال زيدان: «عندما تكون هناك شائعات كثيرة (عن احتمال عودة رونالدو إلى ريال مدريد)، فربما يكون هناك بعض الحقيقة في ذلك؟». وأضاف: «إنه ممكن، إنه ممكن». وتابع: «نحن نعرف كريستيانو، نعرف شخصيته وكل ما فعله في ريال مدريد. لكنه اليوم لاعب في يوفنتوس ويجب أن يكون هناك احترام له وليوفنتوس».

وأردف قائلاً: «فعلت ما كان يتعين عليّ فعله مع كريستيانو. دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل. أتيحت لي الفرصة لتدريبه، إنه لاعب مثير للإعجاب. اليوم يوفنتوس هو المستفيد من خدماته». وانتشرت شائعات كثيرة في الآونة الأخيرة وتحديداً منذ الخروج المخيب ليوفنتوس من ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي، مفادها بأن رونالدو قد يعود إلى صفوف النادي الملكي، بسبب الانتقادات الكثيرة التي وجهت إليه لعدم قدرته على قيادة فريق «السيدة العجوز» إلى إحراز اللقب القاري الذي يلهث وراءه مُنذ عام 1996 ولقبه الثاني في تاريخه في المسابقة.

وتعاقد يوفنتوس مع رونالدو صيف 2018 من ريال مدريد مقابل 117 مليون يورو من أجل التتويج بالكأس ذات الأذنين الطويلتين. وأشارت صحيفة «ماركا» وقناة «إل شيرينغيتو» إلى محادثات محتملة بين وكيل أعمال «سي آر 7» خورخي منديش وأعضاء من مجلس إدارة النادي المدريدي.

وأكد رونالدو الأحد في تعليق تحت صورة نشرها على موقع إنستجرام عقب تسجيله هاتريك في مرمى كالياري (3-1) في الدوري ورفع غلته من الأهداف في المباريات الرسمية إلى 770 هدفاً محطماً الرقم القياسي السابق، والذي كان بحوزة الأسطورة البرازيلي بيليه، أن «المستقبل هو غداً ولا يزال هناك الكثير لنكسبه مع يوفنتوس والبرتغال!».

وردّ المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي على شائعات عودة رونالدو إلى صفوف ريال مدريد قائلاً لشبكة «سكاي سبورتس»: «وجوده معنا يشكل امتيازاً بالنسبة لنا. سيبقى معنا وهو جزء من مستقبل يوفنتوس». من جهته، أكد زميله السابق في الهجوم الملكي الفرنسي كريم بنزيمة أنه سيكون سعيداً باللعب مرة أخرى مع النجم البرتغالي.

وقال بنزيمة في مؤتمر صحفي «مع كريستيانو، حققت الكثير هنا في مدريد، الكثير من الأهداف، الكثير من الهجمات، لكن ذلك كان قبل ما يقرب من ثلاث سنوات. يلعب كريستيانو اليوم مع فريق آخر. لست الرئيس أو المدرب. لا أعرف ما إذا كان يشعر بالارتياح أم لا في يوفنتوس. اللعب معه مرة أخرى بالطبع (إذا كان هذا ما يرغب فيه) لأنه معي دائماً ما يتصرف بشكل جيد جداً. إنه لاعب يسجل دائماً الأهداف».