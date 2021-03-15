شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يكسب حتا بهدف القناص لوبيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: علي البيتي

حقق خورفكان فوزاً مهماً وغالياً على حساب حتا بهدف سجله المهاجم البرازيلي لوبيز في الدقيقة 86 من مباراة الفريقين الإثنين على ملعب خورفكان، ورفع خورفكان رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، مؤكداً بقاءه في دوري الخليج العربي، فيما تأزم موقف السماوي أكثر وبقي برصيد ثماني نقاط في المركز الأخير. كانت الرغبة في الفوز حاضرة وظهرت من خلال سعي الفريقين للستجيل مبكراً واندفاعهما للهجوم، وشهدت الدقيقة الثالثة فرصة لخورفكان من وضع انفراد بالمرمى، وكاد لوبيز يضع فريقه في المقدمة بالفعل لولا تألق الحارس محمد وليد الذي أبعد كرته ورد حتا بكرة رأسية عن طريق كريستيان، لكن ديدا أحسن التعامل معها وسدد دودو كرة يسارية من على حدود منطقة الجزاء ذهبت إلى ركلة مرمى في الدقيقة 15. وجاء الدور على جمعة ربيع الذي أخفق في استغلال كرة عكسية وأرسلها لتذهب بجوار القائم السماوي في الدقيقة 22 وكانت كرة باولينيو أعلى من اللازم، فأخطات المرمى في الدقيقة 36 وبعدها بتسع دقائق حصل اللاعب نفسه على بطاقة صفراء بعد العودة للفار. واحتسبت ركلة حرة للسماوي تعاطفت فيها العارضة مع المضيف، وأبعدت صاروخ اللاعب الأوزبكي خامدوف، وفي الشوط الثاني شارك فلاح وليد مكان عادل الحمادي، وتراجع مردود الفريقين وقلت الخطورة على المرميين، ودفع مدرب خورفكان بإسماعيل الحمادي بدلاً عن باولينيو في الدقيقة 70. وشارك راشد سالم بدلاً من عبد الله كاظم في الدقيقة 80، وأهدر خورفكان فرصتين في الدقيقة 82 و83، ونجح رابمون لوبيز في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86 مترجماً هجمة منظمة حيث راوغ المدافع وأرسل كرة بالقدم اليمني في الزاوية اليسرى لمرمى حتا.