شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يهزم الشارقة بهدف إدواردو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

حقق شباب الأهلي فوزاً مهماً على ضيفه الشارقة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين الاثنين على ملعب استاد راشد في دبي ضمن المرحلة 21 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وسجل البرازيلي كارلوس إدواردو هدف شباب الأهلي والمباراة الوحيد من ركلة جزاء (28)، وبفوزه رفع «الفرسان» رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع، فيما خسر «الملك» 3 نقاط كان بأمسّ الحاجة إليها على خط السباق على اللقب ليتجمد رصيده عند 40 نقطة حل بها ثالثاً.

جاءت أحداث الشوط الأول دون المستوى المتوقع فنياً مع أفضلية في الاستحواذ لشباب الأهلي الذي بادر بالهجوم وأسفرت محاولاته عن تسجيل مدافعه وليد عباس لهدف من ركلة ركنية وسط زحام مدافعي الشارقة لكن حكم المباراة حمد علي ألغاه بداعي لمس وليد للكرة بيده قبل أن يحولها داخل الشباك (6)، في حين عمد الشارقة لغلق دفاعاته لامتصاص حماس أصحاب الأرض، ودار اللعب سجالاً دون خطورة حقيقية على المرميين مع استمرار الأفضلية في الاستحواذ لشباب الأهلي.

وحصل شباب الأهلي على ركلة جزاء إثر لمس مدافع الشارقة حمد جاسم للكرة بيده في لعبة مشتركة مع لاعب وسط شباب الأهلي النشط جلال الدين مشاريبوف، سددها البرازيلي كارلوس إدواردو، قوية وأسكنها الشباك الشباك على يمين حارس الشارقة الحوسني (28).

بعد الهدف خرج الشارقة من منطقته محاولاً العودة، مع استمرار الأفضلية لـ«الفرسان» ويقدم كارتابيا لوحة من السحر الأرجنتيني عندما راوغ مخترقاً دفاع الشارقة ويعكس كرة عرضية من الجبهة اليمنى يقابلها الأوزبكي ماشاريبوف من الوضع طائراً لتعلو العارضة مباشرة (34)، ويرد «الملك» بتسديدة لإيجور مرت بجوار القائم (36).

وكاد الشارقة يتعادل من أول تهديد حقيقي له مع نهاية الشوط الأول برأسية لمدافعه شاهين الذي ارتقى وصوب رأسية نحو مرمى ماجد ناصر لكن كرته مرت بجوار القائم مباشرة (44)، بعدها تحصل شباب الأهلي على ركلة حرة من عرقلة مدافع الشارقة شاهين لماشاريبوف المنطلق ليمنعه من زيارة مرمى لينذره الحكم، ويسدد كارتابيا الركلة خارج المرمى لينتهي الشوط بتقدم «الفرسان» بهدف من دون رد.

شهدت بداية الشوط الثاني الذي ارتفع فيه رتم الأداء من الطرفين محاولة شرقاوية لمعادلة النتيجة من كرة سددها إيجور وأبعدها ماجد ناصر (49)، ويتألق عادل الحوسني في إبعاد كرة لكارتابيا قبل أن يطاولها مهاجمو شباب الأهلي، ويستمر الحوار الكروي سجالاً بين أخذ وردّ دون نجوع هجومية من الطرفين، مع أفضلية نسبية لشباب الأهلي في الوصول إلى المرمى عبر التفاهم بين الثلاثي كارتابيا وماشاريبوف وكارلوس إدواردو، ويشهد الربع ساعة الأخير محاولات من الشارقة للعودة وتبلغ الإثارة قمتها عندما احتسب الحكم ركلة جزاء إثر تدخل خاطئ من مدافعه عبد العزيز هيكل الذي أنذره بقدمه مع لاعب الشارقة جونينيو، وتدخل الدقائق الأخيرة أجواء التوتر ويتلقى ماجد ناصر إنذاراً للاعتراض على قرار الحكم، ويسدد إيجور الكرة ركلة الجزاء ويتصدى له ماجد ناصر مبعداً الكرة عن مرماه، ويكثف «الملك» من هجومه لإدراك التعادل ويحرمه دفاع «الفرسان» من مبتغاه، لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي بهدف من دون رد.