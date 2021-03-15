شكرا لقرائتكم خبر عن "روز اليوسف" تطلق أولى مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إطلاق عدد من المؤتمرات حول مفهوم "الجمهورية الثانية " على نحو ماجاء فى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.

وأضاف الطاهرى أن المؤتمر الأول من المقرر أن ينعقد الخميس القادم، ويتناول "الإعلام والجمهورية الثانية" فى مقر مؤسسة روزاليوسف، مشيرا الى أنه بمجرد طرح الأمر على الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام ثمن هذه المبادرة وتوقيتها، معربًا عن سعادته أن تأتى من مجلة روزاليوسف.

وقال الطاهرى إن مؤسسة روزاليوسف تعتز كثيرا بالكاتب الصحفى كرم جبر رئيس مجلس إدارتها الأسبق واحد أهم الأسماء فى تاريخها، مؤكدا فى الوقت ذاته أن رئيس المجلس الأعلى للإعلام أعرب عن تقديمه كل أوجه الدعم لإنجاح هذه المؤتمرات وهو ما يؤكد على حيوية الإسهام الفكرى المطلوب من المؤسسات الصحفية والإعلامية.

ولفت الطاهرى إلى أن الأمر لم يختلف عند توجيه الدعوات إلى الحضور وفى مقدمتهم المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتورة فاطمة السيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وكذلك بالنسبة للكاتب الكبير مفيد فوزى والذى سيقوم بإدارة الحوار.

الكاتب الصحفى كرم جبر

المهندس عبد الصادق الشوربجى

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

وأعرب الطاهرى عن تقديره البالغ للإعلامين ورؤساء التحرير وأعضاء مجلس النواب الذين أعلنوا دعمهم للمؤتمر وتأكيد حضورهم حيث من المقرر مشاركة الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، والكاتب الصحفي عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم، والكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد الباز رئيس مجلسى إدارة وتحرير الدستور، والكاتب الصحفي هاني لبيب رئيس تحرير موقع مبتدا، والإذاعي الكبير طارق أبو السعود رئيس شبكة راديو النيل والمشرف العام على الراديو 9090، والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، والكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، والإعلامية دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب، والكاتبة الصحفية مى كرم جبر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب.

ولفت إلى أن المؤتمر يعقد من خلال جلسة مغلقة ومن المقرر أن تشهد بيان ختامى يعكس ماتضمنته من أفكار من قبل الحضور.