شكرا لقرائتكم خبر عن عماد خليل نائب التنسيقية: توجيهات الرئيس الخاصة بالأجور تتوافق مع انحيازاته فى دعم المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه وزيادة المعاشات 13% تؤكد ثوابت الرئيس بالانحياز للمواطن .

وأضاف عماد خليل في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن تلك التوجيهات تؤكد انحياز الرئيس الدائم للفئات الأكثر احتياجا و للمواطن المصرى، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى راعى الظروف الاقتصادية التي كان يمر بها المواطن المصرى والتى استحملها خلال جائحة كورونا وأن ملف الرعاية الاجتماعية والتضامن الاجتماعى على رأس أولويات الرئيس.

وأشار النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الى أن هناك ملفات كثيرة تطرق اليها الرئيس السيسى مثل ملف العشوائيات والمبانى الآمنة وتكافل وكرامة والرعاية الصحية، مؤكدا أن القرارات الأخيرة تصب لصالح الملايين من المصريين وتؤكد انشغال الرئيس دائما بالمواطن المصرى البسيط .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة باجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.