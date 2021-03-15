شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق احتفالية تكريم المرأة المصرية من قلب العاصمة الإدارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، احتفالية تكريم المراة المصرية من قلب العاصمة الادارية، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج والدكتوره مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وعدد من نائبات البرلمان وبحضور تنسيقية شباب الأحزاب، بالعاصمة الادارية .

وكان وفد من نائبات مصر عضوات مجلس النواب، بدء زيارة إلى العاصمة الادارية الجديدة، لتفقد الانجازات التى تحققت على أرض الواقع وزيارة المنشأت الحكومية والسكنية للتأكيد على تقدير نائبات مصر للإنجازات التى تحققت.

ويضم الوفد عدد كبير من النائبات بمختلف التيارات السياسيه فى تظاهرة دعم لمجهودات الدولة المصرية فى مختلف المجالات وخاصة مشروع القرن العاصمة الإدارية الجديدة، وتتواكب الزيارة مع قرب افتتاح وميلاد الجمهورية الجديدة وماتمثله من شريان جديد للحياة في مصر ولاستعراض النجاحات والإنجازات على أرض الواقع بسواعد المصريين ايذاناً بميلاد الجمهورية الجديدة على أرض العاصمة الإدارية.

وقالت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن عهد الرئيس السيسي يعد العصر الذهبي للمرأة المصرية على مر العصور، مشيرة إلى أن الدولة تقدم الدعم الكامل للمرأة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت أبو شقة، خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة قامت بعمل العديد من المبادرات التي تهم المرأة، من ضمنها مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسجون بلا غارمات، لآفتة إلى أن التشكيل الوزاري يضم 8 سيدات، بالاضافة إلى العمل بمناصب عديدة فى الدولة،مما يعكس اهتمام الدولة بالمرأة المصرية.

وتوجهت عضو مجلس النواب، بالشكر لكافة الحضور بالاحتفالية، مؤكدة على أن ما يحدث بالعاصمة الإدارية يعد إنجاز غير مسبوق في تاريخ مصر.