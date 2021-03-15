بالارقام.. تركيا تسجل أعلى زيادة يومية بإصابات هذا العام

محمد الفلاح - الإثنين 15 مارس 2021

سجلت تركيا، الاثنين، أعلى زيادة يومية بإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هذا العام.



وأظهرت بيانات وزارة الصحة في تركيا، الاثنين، أن البلاد سجلت 15503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أعلى زيادة يومية هذا العام.

ووصلت حصيلة الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى مليونين و894893 حالة.

وأظهرت بيانات الاثنين وفاة 63 مصابا بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 29552