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بالارقام.. تركيا تسجل أعلى زيادة يومية بإصابات هذا العام

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 15 مارس 2021

سجلت تركيا، الاثنين، أعلى زيادة يومية بإصابات المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هذا العام.

 

وأظهرت بيانات وزارة الصحة في تركيا، الاثنين، أن البلاد سجلت 15503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أعلى زيادة يومية هذا العام.

 

ووصلت حصيلة الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى مليونين و894893 حالة.

 

وأظهرت بيانات الاثنين وفاة 63 مصابا بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 29552

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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