التحالف يؤكد أن مليشيات الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين تجاه مدينة خميس مشيط

محمد الفلاح - الإثنين 15 مارس 2021

أعلن التحالف العربي أن مليشيات الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين تجاه مدينة خميس مشيط.



وقال التحالف في بيان، الإثنين، إن الصاروخين أطلقا من منطقة مأهولة بالسكان في مدينة صعدة اليمنية.

وأضاف أن مليشيات الحوثي مستمرة في انتهاك القانون الدولي واستهداف المدنيين.

وكان التحالف قد أعلن، الجمعة، تدمير منظومة دفاع جوي تتبع مليشيا الحوثي في جبهة مأرب.

وقال التحالف، في بيان، إن "تدمير المنظومة شمل جميع مكونات النظام والخبراء الأجانب".

وأكد التحالف دعم عمليات الجيش اليمني والقبائل في مأرب ضد مليشيا الحوثي للتقدم، وحماية المدنيين.

وأكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج أن الهجوم الحوثي على مأرب يعرقل المساعي الدولية لتحسين الأوضاع ويزيد من معاناة اليمنيين.

وأضاف أن مليشيا الحوثي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى اليمن، مشيرا إلى ضرورة تسوية الأزمة سياسيا.

وأوضح المبعوث الأمريكي إلى اليمن أن القيادة السعودية تقدم الدعم الكامل لجهود أمريكا لإنهاء الحرب في اليمن، وننتظر نفس الاستجابة من الحوثيين.

وفي وقت سابق، دعت الولايات المتحدة الأمريكية مليشيا الحوثي لإنهاء هجماتها على مدينة مأرب اليمنية والسعودية.