ارتفاع مؤشرات فيروس كورونا المستجد في بلجيكا

محمد الفلاح - الإثنين 15 مارس 2021

أظهرت أخر الأرقام الرسمية التي نشرها معهد سينسانو للصحة العامة البلجيكية اليوم في بروكسل أن جميع المؤشرات الرئيسية لفيروس كورونا المستجد في بلجيكا ترتفع مرة أخرى.



وأوضح المعهد أنه ما بين 5 و11 مارس الحالي، بلغ معدل الأشخاص المصابين 2,718 في اليوم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في بلجيكا منذ بداية الوباء 283 808 حالة ويعكس المجموع جميع الأشخاص المصابين ، ويشمل الحالات النشطة المؤكدة وكذلك المرضى الذين تعافوا أو توفوا منذ ذلك الحين نتيجة للفيروس.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، تم تأكيد 309.2 إصابة لكل 000 100 نسمة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14 في المائة مقارنة بالأسابيع السابقة.

وفي المجموع، يوجد حالياً 2013 مريضاً بفيروس كورونا في المستشفىات، ومن بين جميع المرضى، هناك 484 في العناية المركزة، 266 منهم على جهاز التنفس الصناعي.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد منذ بداية الوباء 441 22 حالة.