شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يتوعد المتورطين في «حادث السلط» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنه سيحاسَب كل شخص قصّر في عمله وفي حماية أرواح الأردنيين، وفق نتائج التحقيق في حادث انقطاع الأوكسجين عن مرضى في مستشفى الحسين السلط الجديد.

وقال، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني اليوم الاثنين: "رحمة الله على أهلنا الذين فقدناهم في السلط"، مشددا على أنه ليس مقبولا أبدا أن نخسر أي مواطن نتيجة الإهمال.

كما شدد، خلال الاجتماع، على ضرورة أن يكون كل مسؤول أو موظف، كبيرا أم صغيرا، على قدر المسؤولية، وإلا فليترك المجال لمن يريد أن يخدم الأردن والأردنيين. وأكد أن المنصب ليس للترضية أو المجاملة، بل لخدمة الأردنيين والأردن بإخلاص.

ورفض الحديث الذي يروجه البعض بأن الإهمال أو الفساد هما ثقافة في مجتمعنا، مؤكدا أن ثقافة الأردنيين، هي ثقافة الشرف والرجولة والكرامة، المستمدة ممن أسسوا الدولة من الآباء والأجداد، وهذا هو المعروف عن الأردنيين.