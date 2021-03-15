وفد " العواقير " يبحث مع حفتر الأوضاع في بنغازي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بدور القبائل الليبية، معتبرًا إياها الداعم الأساسي للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال استقبال المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة، وفدا من أعيان ومشايخ وممثلي تركيبات قبيلة العواقير المُجاهدة الذين جددوا دعمهم للقوات المُسلحة الليبية.

وقالت القيادة العامة الليبية، في بيان صادر عنها واطلعت ”الخليج 365” على نسخة، إن اللقاء تمحور حول المواضيع المتعلقة بسير الأمور المعيشية في مدينة بنغازي وضواحيها وعلى رأسها المواضيع الأمنية.

وأكد المشير حفتر بأن القوات المُسلحة ستتدخل لضبط الأمن وسيتم الضرب بيدٍ من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.





وأصدر المشير خلال اللقاء تعليماته المُباشرة بشأن تعزيز ضبط الأمن ومنع كافة المظاهر التي تساعد على الخروقات الأمنية كسير المركبات دون لوحات معدنية وكذلك بالزجاج معتم.

وشدد على أنه لا تتم أي عملية قبض إلا عن طريق الجهات القضائية المخولة بذلك، وأن يكون الإحتجاز داخل سجون الدولة المُختصة عسكريةٍ أو مدنيةٍ كانت.

ومن جانبهم، أكد وفد القبيلة تقديرهم الكامل لكل الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية شرقًا وغربًا وجنوبًا لحماية البلاد وتخليص مدن الجنوب على وجه الخصوص من الجماعات المتطرفة والإجرامية.

وخلال اليومين الماضيين التقى القائد العام للجيش الليبي بقبائل التبو والطوارق لمناقشة عمل دوريات وحدات القوات المسلحة في الحد من عمليات التهريب ومدى فاعلية جهودهم في القبض على عدد كبير من المهربين في نطاق الحدود الجنوبية للبلاد.





وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أطلق الجيش الليبي بالتعاون مع المؤسسات الأمنية بمدينة بنغازي حملة مكبرة لفرض الأمن والقضاء على الجريمة والقبض الخارجين عن القانون.

واستطاع الجيش الليبي وقوات الشرطة القضاء على الجماعات الإرهابية، شرقي البلاد، عقب إطلاق "عملية الكرامة" 2014.

إلا أن بعض الخلايا النائمة والخارجين على القانون ينفذون بين الحين والآخر، جرائم تتصدى لها الأجهزة الأمنية.