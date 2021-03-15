"الناتو" يبدي قلقه إزاء سلوك تركيا بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الإثنين، عن مخاوفه بشأن سلوكيات تركيا في المنطقة.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج إن لديه "مخاوف جدية" بشأن سلوكيات تركيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التحالف يمثل منصة مهمة لحل النزاعات المتعلقة بأنقرة.

وأضاف ستولتنبرج قائلا، أمام نواب البرلمان الأوروبي،: "أعرب عن مخاوفي الجدية، وكلنا ندرك أن هناك خلافات جدية وبعض القضايا التي تتراوح من شرق المتوسط إلى القرار التركي بشراء منظومة صواريخ إس- 400 أو المرتبطة بالحقوق الديمقراطية في تركيا".

وتابع: "لكنّني أؤمن أن الناتو على الأقل يمكن أن يمثل منصة مهمة لمناقشة هذه القضايا، إثارة هذه القضايا وإجراء نقاشات وحوارات جدية حول المخاوف المختلفة".

وأثارت أنقرة غضب عدد من حلفائها في التحالف المؤلف من 30 عضوا بسبب سلوكها، في إطار نزاع على الحدود البحرية مع اليونان عضو الحلف، وكذلك على خلفية دورها في النزاعات في سوريا وليبيا وناغورني قره باغ.

وفي ديسمبر/كانون الأول، فرضت واشنطن عقوبات على وكالة شراء الأسلحة التركية، بسبب قرار أنقرة شراء منظومة صواريخ إس- 400 من روسيا، غريمة الحلف.

واتبع الرئيس الأمريكي جو بايدن النهج المتشدد نفسه إزاء شراء الأسلحة الروسية، فيما لا تزال إدارته تسعى إلى التوصل لمقاربتها الخاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسيلتقي وزراء خارجية الحلف الأسبوع المقبل لأول مرة وجها لوجه في اجتماع يضم فريق إدارة بايدن.