إحباط هجوم لحركة الشباب على قاعدة للجيش الصومالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحبط الجيش الصومالي، الإثنين، هجوما شنته مليشيات الشباب الإرهابية على قاعدة عسكرية بمديرية لوق في محافظة غدو جنوب الصومال .

وقالت وسائل إعلام محلية، إن قاعدة للجيش بجسر مديرية لوق تعرضت لهجوم مفاجئ من مسحلي حركة الشباب أعقبه تبادل لإطلاق نار كثيف استمر نحو ساعة .



وبحسب المصادر نفسها، تصدت القوات الحكومية للهجوم الإرهابي من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وأجبرت المليشيات على الانسحاب.

وقال مسؤولون عسكريون، إن الجيش ألحق خسائر فادحة بالإرهابيين الذين هاجموا الجيش.

ويواجه الصومال اعتداءات المليشيات الإرهابية على أراضيه، ما دفعه لشن عمليات عسكرية لتعقب عناصرها والقضاء عليها.

ويقوم الجيش الصومالي، منذ أكثر من 10 سنوات، بعمليات مشتركة مع قوات حفظ السلام الأفريقية، لمحاربة الحركة الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، خاصة في المحافظات الجنوبية والوسطى من البلاد.

وفي وقت سابق، فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات شاملة على 3 قيادات من الحركة، ووضعهم في لائحة الإرهاب الدولية، وفق إعلام صومالي رسمي.

يشمل القرار كلا من أبو بكر علي آدم، الذي يشغل حاليا نائب زعيم الحركة، ومعلم أيمن القيادي في "جهاز الجبهات العسكري" بالحركة، ومهاد كارتي؛ مسؤول رفيع بالتنظيم.

ويعيش الصومال على وقع أزمة سياسية طاحنة في ظل مراوغة الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو للبقاء في السلطة في انتهاك سافر للدستور.