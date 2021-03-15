"الرئاسي الليبي" والدبيبة في سرت.. متابعة إخراج المرتزقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل أعضاء المجلس الرئاسي الليبي الجديد ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى مدينة سرت لمتابعة ملف إخراج المرتزقة من البلاد.

ويشارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني، فضلا عن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، الإثنين، في اجتماعات اللجنة العسكري لمتابعة ملفات اتفاق جنيف الخاص بوقف اطلاق النار.

والأحد انطلقت، أعمال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المشتركة (5+5) بمدينة سرت، لعرض نتائج نزع الألغام وجهود إخراج المرتزقة، بحضور البعثة الأممية، وتستمر لمدة يومين متتاليين.

ويشارك في الاجتماع رؤساء اللجان الفرعية التابعة للجنة، واللجنة الميدانية واللجنة الأمنية وضباط الهندسة العسكرية، وتتولى اللجنة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 في جنيف.

ومن المقرر أن تناقش تلك اللقاءات، عملية فتح الطريق الساحلي وتقارير اللجان الفرعية والتنسيق مع فريق المراقبة الدولي لتثبيت وقف إطلاق النار وتوزيع المهام الأمنية بالمنطقة العازلة بين سرت ومصراتة والجفرة في الفترة القادمة، ومتابعة الجهود الدولية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

كما سيناقش الاجتماع متابعة طريقة وآلية عمل المراقبين الدوليين، استكمال تفاهمات جنيف التي تمّ التوقيع عليها.

وأدت الحكومة الليبية الجديدة، الإثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق، في جلسة شهدت حضورًا دوليًا موسعًا، ممثلا في سفراء عدد من الدول "الصديقة والشقيقة".



كما أدى أيضا، المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، اليمين الدستورية، أمام المحكمة العليا بمقر المحكمة الدستورية في زاوية الدهماني بطرابلس.