بيدرسون يطرح صيغة دولية جديدة للتسوية السورية بإشراك واشنطن والدول العربية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن إلى صيغة دولية جديدة لحل الأزمة السورية، بإشراك الولايات المتحدة والدول العربية.

وقال بيدرسون في إفادة صحفية اليوم الاثنين: "أعلنت أنه من المهم أن نخلق مثل هذه الصيغة الدولية الجديدة بطريقة تجعلنا نشرك جميع الأطراف المختلفة التي لها تأثير على الصراع. بالطبع، يجب أن تشمل بطريقة أو بأخرى الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا والدول العربية والاتحاد الأوروبي، كما أشرت إلى أن هناك حاجة إلى جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي".