حصيلة قياسية لإصابات كورونا في الأردن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

سجل الأردن الإثنين، أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة في مارس (آذار) 2020، بواقع 9417 إصابة، وفقاً للتقرير الذي تنشره الحكومة على موقع تويتر.



وذكر التقرير أن عدد الإصابات الإجمالي بلغ 486,470 حالة، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 5428 بعد تسجيل 82 وفاة جديدة بالفيروس.

وأشار التقرير إلى وجود 79,723 حالة نشطة في البلاد.

ويسجل الأردن منذ أيام أعداداً كبيرة بالإصابات بالفيروس، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة تشديد حظر التجول الشامل ليوم الجمعة وتعليق الصلاة، وقداس الأحد في الكنائس، وتمديد حظر التجول الجزئي إلى 11 ساعة وإغلاق عدد من القطاعات.