"أبوظبي للإعلام" تطلق تغطية خاصة بعنوان "لا تشلون هم"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت "أبوظبي للإعلام" تغطية خاصة بعنوان "لا تشلون هم" عبر جميع قنواتها الإعلامية لإبراز جهود الدولة في مكافحة جائحة كورونا، ومساندتها لمختلف دول العالم، من حيث توفير الأدوية والأغذية، وتسيير رحلات الإجلاء لرعايا الدول خلال فترات الإغلاق، فضلاً عن ريادتها للجهود العالمية في توفير اللقاحات، وتحويل منشآتها اللوجستية إلى منصة توزيع للقاحات على نطاق واسع عالمياً.



تأتي هذه المبادرة الوطنية للتعبير عن الشكر والعرفان لقيادة الدولة الرشيدة على الوعد الذي قطعته وتوجيهاتها ومتابعتها الحثيثة لتخفيف تبعات الجائحة على المجتمع وتوفير البيئة الصحية والآمنة للجميع والتي تمثلت في تأكيد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في بداية انتشار جائحة "كوفيد – 19" على مسؤولية القيادة ودولة الإمارات تجاه شعبها وكافة المقيمين على أرضها، وأن الغذاء والدواء خط أحمر.

وتعبّر كلمة "لا تشلون هم" عن رؤية القيادة الرشيدة وأن دولة الإمارات مسؤولة عن أهلها وسكانها في مواجهة هذا الجائحة، وتأتي تغطية أبوظبي للإعلام في إطار مسؤولياتها المجتمعية تجاه التعريف بالإنجازات الوطنية، والتي تحققت منذ بدايات الأزمة، وكان لها الدور الأساسي في ترسيخ مكانة الإمارات باعتبارها واحة أمن وأمان تسخّر جميع الإمكانيات لخدمة الإنسان باعتباره أولوية قصوى في نهج القيادة، بالإضافة إلى التعبير عن الشكر والعرفان للجهود التي بذلها خط دفاعنا الأول في جميع القطاعات.

وخصصت "أبوظبي للإعلام" يوم غد 16 مارس تغطية شاملة عبر قناة "الإمارات" من الساعة 6 – 8 مساء، تتضمن بث قصص مُلهمة حول توريد الأدوية والأغذية لكافة أنحاء الدولة، وشهادات محلية ودولية حول قدرة الإمارات على تحقيق النجاح رغم حالة الارتباك التي يشهدها العالم، والتي تأتي مدعومة بالأرقام والإحصاءات والنتائج.

كما تشمل التغطية استوديو خارجي بعنوان "وعد فأوفى" والذي سيضم تقارير عن جهود ومبادرات الدولة، وسلسلة مقابلات مع مواطنين ومقيمين في الدولة عن الوفاء بالوعود، وضيوفاً عالميين سيروون قصص نجاح دولة الإمارات وكيف قدمت العون لهم.

وتضم التغطية أيضاً سلسلة من التقارير التي تسلط الضوء على جوانب متنوعة من مبادرات دولة الإمارات في مواجهة الوباء، من بينها تقرير "الوعد الصادق" الذي يرصد جهود الدولة في قطاعات الصحة والغذاء والتعليم والاقتصاد، وتقرير "عاصمة الإنسانية" عن جهود الدولة في لم شمل الأسر التي تفرقت بها السبل بسبب الوباء، وتقرير "لكل البشر" عن جهود الدولة الإغاثية حول العالم مع التركيز على المناطق الأكثر تضرراً مثل بريطانيا والصين والولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تضم التغطية تقريراً بعنوان "على خط كورونا" لرصد حياة الأفراد في خط الدفاع الأول يوجهون من خلاله الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود خلال الأزمة، وتقريراً بعنوان "سباق الزمن" حول جهود توزيع اللقاح في الدولة وكيف تفوقت الإمارات على كافة دول العالم في مساعي التطعيم، وتقريراً آخر بعنوان "الكل أخوة" الذي يرصد مساعدات المجتمع خلال الأزمة سواء عبر الأفراد أو مؤسسات الدولة التي هبت لرفع عبء الوباء وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية عن الناس.

يشار إلى أن قناة "أبوظبي" عرضت البرنامج الوثائقي الحواري "لا تشلون هم" الأول من نوعه عربياً وعالمياً ضمن فئة برامج تلفزيون الواقع، كل سبت عند الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات اعتباراً من 6 مارس، حيث يسعى مقدّم البرنامج فهد هيكل، لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في خدمة المجتمع، من الأمن الغذائي والدوائي وأمن الحدود والأمن الداخلي ودور رجال الشرطة والإطفاء والأطباء والعلماء وغيرهم، ليكون المجتمع آمناً مطمئناً وسعيدا.