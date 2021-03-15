شكرا لقرائتكم خبر عن من وراء خطف تلاميذ نيجيريا؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد مفوض الأمن بولاية كادونا النيجيرية صموئيل أروان اليوم (الإثنين) أن مسلحين خطفوا تلاميذ ومعلمين في مدرسة ابتدائية في الولاية بشمال غرب البلاد، موضحاً أن حكومة الولاية تلقت تقارير عن اختطاف تلاميذ ومعلمين في منطقة بيرنين جواري المحلية، وتعمل للحصول على تفاصيل عن عدد الأشخاص المختطفين.

وقال ساركين موتا وهو أحد السكان: إن ابنه كان من بين المختطفين، وإن من بينهم 3 من أساتذته، مضيفاً: تم اختطافهم عندما كان المدرسون والتلاميذ متوجهين إلى المدرسة ونحن في حالة ذعر.

وحاول مسلحون خطف المزيد من الطلاب في ولاية كادونا ليل الأحد حيث لا يزال 39 آخرون خطفوا في هجوم سابق في عداد المفقودين. وتعتبر هذه العملية الخامسة لاختطاف جماعي منذ ديسمبر الماضي.

وكان مقطع فيديو أظهر (السبت) 39 طالباً مخطوفين من إحدى الكليات في شمال غرب نيجيريا وهم يرتعدون على أرض غابة بينما يضربهم الخاطفون بالعصي، وتشير التقاير إلى أنهم خطفوا من الكلية الاتحادية لميكنة الغابات في ولاية كادونا مساء الخميس الماضي.

وقال أحدهم إن الخاطفين يريدون فدية قدرها 500 مليون نايرا (1.31 مليون دولار)، فيما يقف خلفهم أشخاص يحملون أسلحة مهددين بقتلهم إذا لم تدفع الفدية.