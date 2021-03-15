شكرا لقرائتكم خبر 912 صاروخا وطائرة حوثية انتهكت الحظر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما دمر التحالف العربي لدعم الشرعية أمس طائرة مفخخة أرسلت باتجاه خميس مشيط، كشفت مصادر لـ»مكة» أن عدد الصواريخ الباليسيتة الإرهابية الحوثية التي انتهكت حظر وقف النار بلغت 357 صاروخا، إضافة إلى 555 طائرة مسيرة بدون طيار.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح أمس، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط.

وأوضح المالكي، أن محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

على صعيد متصل، دمرت مقاتلات التحالف العربي، لدعم الشرعية في اليمن أمس آليات عسكرية ثقيلة لميليشيات الحوثي الإرهابية، وتعزيزات بمحافظة حجة شمال غرب اليمن. وأكد مصدر عسكري، أن طيران التحالف دمر مدرعتين للحوثيين فجر أمس في مديرية عبس، ودبابة وعربة شمال سوق الربوع بنفس المديرية.

وحققت قوات الجيش اليمني تقدما ميدانيا في عدد من جبهات القتال مع ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

وأعلن الجيش الوطني عن تمكن القوات الحكومية من بسط السيطرة على عزلة بني حسن بالكامل في محافظة حجة. وأسر فصيل حوثي بكامل عتاده بمديرية عبس في محافظة حجة شمال غرب اليمن، بعد معارك أدت لمصرع عشرات الحوثيين، وتمكن من قطع طرق إمداد للحوثيين بمنطقة عبس، وتأمين مناطق عزلة بني حسن وقرى بمديرية مستبأ في حجة، بعد معارك شرسة لليوم الخامس على التوالي.

وكان المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة بحجة أكد أن 18 أسيرا حوثيا سقطوا في قبضة الجيش الوطني خلال المعارك الدائرة في مديرية عبس شمال محافظة حجة.

وأعلن المركز الإعلامي للمنطقة الخامسة، تدمير عربة بي أم بي تابعة للحوثيين بمنظومة صاروخية أثناء محاولتها اختراق مواقع الجيش، وفي جبهة مأرب أفشلت قوات الجيش اليمني والمقاومة القبلية محاولات هجومية لميليشيات الحوثي في جبهتي الكسارة وصرواح غرب مأرب.

وقال مصدر ميداني «إنه تم كسر هجوم لجماعة الحوثي بجبهة الكسارة غرب مأرب وسط خسائر بصفوف الحوثيين، وإنه تم تدمير وإحراق آليات عسكرية حوثية، بعد مواجهات عنيفة بالجبهات الغربية لمنطقة رغوان مأرب مع استعادة أحد المواقع من قبل قوات الجيش اليمني بميسرة جبهة المشجح صرواح مأرب».

وفي تعز واصلت قوات الجيش التقدم في أطراف الطوير الأعلى وجبل الزهيب في مقبنة، وسط معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكد مصدر ميداني أن قوات الجيش حررت عددا من المواقع والقرى أبرزها: الزنبيل والهداد وتبة عاطف وعطروش، والمعارك لا تزال مستمرة. إلى ذلك صعدت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران من عمليات استهداف المدنيين والأحياء السكنية في محافظات مأرب وتعز، والحديدة، وارتفعت حالات القتلى والجرحى من المدنيين بينهم أطفال جراء استهداف الحوثي مدرسة في الكدحة بتعز باستخدام صاروخ باليستي.

أرقام انتهاكات الميليشيات الحوثية من أول الأزمة وحتى اليوم:







357 صاروخا باليستيا.



555 طائرة مفخخة بدون طيار.



62 زورقا مفخخا.



206 ألغام بحرية.



93,878 مقذوفا.



30,527 انتهاكا لإطلاق النار بالحديدة.



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