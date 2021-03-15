متظاهرون يغلقون مصفاة ذي قار العراقية

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وقال شهود عيان «إن العشرات من المتظاهرين في مدينة الناصرية أغلقوا مصفاة ذي قار النفطية جنوب المدينة ومنعوا العاملين من العمل، كما منعوا دخول المركبات الحوضية الخاصة بتوزيع المنتجات النفطية في مظاهرات احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات وإيجاد فرص عمل للعاطلين».
وأضاف الشهود أن العشرات من أهالي منطقة الحبيلية قاموا بقطع طريق المرور السريع شمال شرق الناصرية للمطالبة بتوفير الخدمات، فيما أغلق آخرون جسر النصر وسط مدينة الناصرية ومبنى قائمقامية قضاء الحبايش وانتشر المئات من المتظاهرين في الشوارع في ظل انتشار القوات الأمنية في الشوارع وفي محيط الأبنية الحكومية.
ويجري محافظ ذي قار المكلف عبدالغني الأسدي رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي مشاورات مع الزعامات العشائرية والمسؤولين في محافظة ذي قار منذ أيام للتوصل إلى صيغة لاختيار مرشح جديد يحظى بقبول الجميع لإدارة محافظة ذي قار وإنهاء الاحتجاجات الشعبية.
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