400 ألف قتيل في حرب سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه وثق مقتل نحو 400 ألف شخص خلال سنوات الصراع في سوريا، وذلك في إحصائية نشرها أمس في الذكرى العاشرة لانطلاقة الثورة السورية في 15 مارس 2011.

وأوضح أن عدد القتلى المدنيين تجاوز 117 ألفا، فيما بلغ عدد قتلى المقاتلين السوريين في صفوف الفصائل المقاتلة والإسلامية وفصائل وحركات وتنظيمات أخرى نحو 55 ألفا، إلى جانب نحو 13 ألفا من قوات سوريا الديمقراطية والوحدات الكردية. وبلغ عدد قتلى قوات نظام بشار الأسد نحو 63 ألفا.

ولفت المرصد إلى أن الإحصائية لا تشمل نحو 88 ألف شخص لقوا حتفهم تحت التعذيب في معتقلات النظام.