شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من نائبات البرلمان يزور العاصمة الإدارية..ويؤكدن: تضاهى الدول العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد برلمانى يتكون من عدد من نائبات مجلس النواب عدد من المنشآت بالعاصمة الادارية علي رأسها الحي الحكومي وبعض الأحياء السكنية، وحي الوزارات، والبنك المركزى ومجلس الشيوخ ومجلس النواب والكاتدرائية ومسجد الفتاح العليم، وذلك للوقوف على الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية.

وأشاد النائبات بالمعجزات التى تحققت، مؤكدين أن الأحياء الحكومية والسكنية راقية وتضاهى الدول العالمية، وأن المنشآت مفخرة لكل مصرى.

وكان وفد برلمانى من يتكون من عدد من نائبات مجلس النواب، حرص على زيارة العاصمة الإدارية الجديدة، لتفقد الانجازات التى تحققت على أرض الواقع وزيارة المنشآت الحكومية والسكنية للتأكيد على تقدير نائبات مصر للإنجازات التي تحققت.

ويضم الوفد عدد كبير من النائبات بمختلف التيارات السياسية في تظاهرة دعم لمجهودات الدولة المصرية في مختلف المجالات وخاصة مشروع القرن العاصمة الإدارية الجديدة، وتواكب الزيارة مع قرب افتتاح وميلاد الجمهورية الجديدة وما تمثله من شريان جديد للحياة في مصر و استعراض النجاحات والإنجازات علي أرض الواقع بسواعد المصريين ايذاناً بميلاد الجمهورية الجديدة علي أرض العاصمة الإدارية.