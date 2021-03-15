"القوى العاملة بالنواب" تؤكد أهمية المجمعات الصناعية لخلق فرص عمل للشباب

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القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أهمية المجمعات الصناعية التى تطرحها الدولة فى خلق فرص عمل للشباب والحد من البطالة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، اليوم، للاستماع إلى نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بشأن خطة عمل الوزارة، وذلك فيما يدخل في اختصاص لجنة القوى العاملة.

وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوي العاملة، إن المجمعات الصناعية توفر فرص عمل عديدة للشباب، وتسير بالتوازى مع عربات الطعام المتنقلة، مشيرا إلى أن تطلب، من وزارة الصناعة تقديم بيانات تفصيلية عن المجمعات الصناعية المطروحة والمحافظات التى تطرح فيها، وعدد الوحدات التى تضمها، ومواقعها والشروط ومصادر التمويل.

وأشار إلى ما ذكرته وزيرة الصناعة بأنه تم تسكين مجمع صناعى بالكامل فى الإسكندرية، وعمل دراسة الجدوى وتوصيل المرافق، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة عدد المجمعات الصناعية، وأوضح أن اللجنة طلبت أن تكون الأولوية للعمل فى المجمعات الصناعية لأبناء المحافظة.

كما طلبت لجنة القوى العاملة، من الوزيرة، تقريرا يتضمن بيانات تفصيلية عن مبادرة نورت بلدك، للعائدين من الخارج، وعدد المشروعات التي تم توفيرها لهم.