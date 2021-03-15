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رئيس "خطة وموازنة النواب": 60 مليون مستفيد من قرارات زيادة الرواتب والمعاشات

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فخري الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس السيسى بزيادة رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، تستهدف ما يقرب من 60 مليون مواطن تقريبا.

 

وتابع الفقى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد: "مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصرى تخدم 4.5 آلاف قرية و35 ألف تابع"، مضيفا: "مصر تشهد حالة استقرار اقتصادى".

 

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى، وسياسة البنك المركزى ساهمت فى خفض معدلات التضخم.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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