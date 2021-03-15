شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" تعد مذكرة بشأن المشاكل والمعوقات التى تواجه القطاع السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على، بإعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس النواب، متضمنة ما تم خلال اجتماعات لجنة السياحة بشأن المشاكل والمعوقات التى تواجه القطاع السياحى ومطالبات الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وكذلك الغرف السياحية المختلفة فى هذا الشأن، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، والمخصص لنظر المشاكل والمعوقات التى تواجه الشركات السياحية، وبعد أن استمعت اللجنة إلى المشاكل والمعوقات التى تواجه هذا القطاع الحيوى الهام.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم مخاطبة البنك المركزى لموافاة اللجنة بالإجراءات التى تم اتخاذها لإزالة المعوقات التى تواجه القطاع السياحى للاستفادة من مبادرات البنك، وكذلك مخاطبة وزارات (النقل، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية) لعقد اجتماعات لبحث المشاكل والمعوقات التى تواجه القطاع السياحى.