وزير الشباب يفتتح عددًا من المنشآت الرياضية بالفيوم غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

يستقبل محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، صباح غدٍ الثلاثاء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك على هامش زيارته محافظة الفيوم، لتفقد وافتتاح ووضع حجر أساس عدد من المنشآت الرياضية الجديدة.

أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم سيفتتحان غدًا نادي الصفوة الرياضي بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، وملعب نادي العدوة، ومعرض الحرف اليدوية والفنون التشكيلية بالنادي، فضلاً عن تكريم الرياضيين الحاصلين على بطولة الجمهورية.

وأضاف أن زيارة الوزير تشمل أيضًا وضع حجر الأساس لامتداد نادي قارون الرياضي، وافتتاح ملعب خماسي بالنادي، وكذلك افتتاح منتجع دريم الرياضي بمركز شباب طبهار بمركز أبشواي، وكذلك افتتاح ٤ مراكز شباب عن طريق الفيديو كونفرانس، بالإضافة الى تفقد مركز شباب والي ميزار بمركز يوسف الصديق.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن الزيارة تأتي تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مشيرًا أن الجولة الميدانية لوزير الشباب، ومحافظ الفيوم، يعقبها لقاء حواري مع الشباب بأحد الفنادق على ساحل بحيرة قارون.​