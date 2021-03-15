تحت رعاية انتصار السيسي.. التعليم تعلن تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة تفاصيل "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، للنشء تحت سن 18 سنة لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية؛ انطلاقًا من رعاية الدولة وتشجيع النشء وتنمية وبناء قدرات الطلاب ورعاية الموهوبين منهم، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

وقالت الوزارة، إن الجائزة تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا في مجالات الأدب والفنون والإبداع والابتكار.

وتنقسم الجائزة إلى فئتين: (الفئة العمرية الأولى من سن 5 سنوات حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 سنة وحتى 18 سنة، وتخصص جائزة واحدة للفائز فى كل فرع بقيمة 40 ألف جنيه).

وتم فتح باب التقدم حتى موعد غايته 25 مارس 2021 وترسل الأعمال مع الأوراق المطلوبة على عنوان مقر المجلس الأعلى للثقافة بالزمالك.

ولمزيد من المعلومات عن الجائزة وشروط التقديم برجاء الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة.