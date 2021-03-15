العراق يسجل 4901 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الاثنين أن 37 عراقياً توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 13 ألفاً و788 حالة.

وأوضح التقرير أن المستشفيات العراقية سجلت 4901 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 763 ألفاً و85 إصابة، في حين تم رصد 4850 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء في العراق 690 ألفا و620 حالة.

وذكر التقرير أن المستشفيات العراقية أجرت اليوم 33 ألفا و485 فحصاً طبياً، ليرتفع إجمالي الفحوصات المختبرية إلى 7 ملايين و419 ألفا و942 حالة في أرجاء البلاد، بما فيها مدن إقليم كردستان العراق.