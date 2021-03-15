«الصحة العالمية» تبرئ لقاحاً من التسبب في مشاكل صحية

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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إنه لا توجد أدلة على أن أي مشاكل صحية نجمت عن الحقن بهذا لقاح «أسترازينيكا» ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المنظمة الدولية أن هيئتها الاستشارية تفحص التقارير المتعلقة بتسبب اللقاح في جلطات في الدم، ما أدى إلى وقفه استخدامه من قبل بعض الدول.

وقالت كريستيان ليندماير المتحدث باسم المنظمة «بمجرد أن تتوصل منظمة الصحة العالمية إلى فهم كامل لهذه الأحداث، فستطرح على الفور كل النتائج وأي تغييرات غير متوقعة للتوصيات الحالية على عامة الناس».

وأضافت «حتى اليوم لا يوجد دليل على أن الحوادث نتجت عن أخذ اللقاح ومن المهم أن تستمر حملات التطعيم حتى يمكننا إنقاذ الأرواح ومنع الإصابة بحالات مرضية شديدة من الفيروس».

وأوقفت هولندا، أمس الأحد، تعليق التطعيم بلقاح «أسترا زينيكا» على الأقل كإجراء احترازي.

وقالت الحكومة إن الإجراء، الذي يأتي عقب قرار مشابه من دول أخرى، يستند على تقارير من الدنمارك والنرويج باحتمال وجود آثار جانبية خطيرة.

وذكرت السلطات الصحية في النرويج يوم السبت أن ثلاثة موظفين من القطاع الصحي كانوا قد تلقوا اللقاح مؤخرا يخضعون للعلاج في مستشفى بعد إصابتهم بنزيف وتجلط في الدم، وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

وأوقفت كل من النرويج والدنمارك وإيسلندا وإيرلندا مؤقتاً استخدام اللقاح. بينما أوقفت إيطاليا والنمسا استخدام شحنة معينة أصيب أشخاص تلقوا لقاحات منها بمشاكل صحية.

وخارج أوروبا، أوقفت تايلاند استخدام هذا اللقاح احترازياً.