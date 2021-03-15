بعد ألمانيا.. فرنسا وإيطاليا تعلقان استخدام لقاح “أسترازينيكا” ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 مارس 2021 07:11 مساءً - منذ 16 دقيقة

قررت فرنسا وإيطاليا ،الاثنين، تعليق استخدام لقاح شركة “أسترازينيكا” الأمريكية السويدية المضاد لفيروس كورونا على أراضيهما، وذلك بعد تعليق ألمانيا استخدام اللقاح المذكور.

وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في باريس، أن القرار بشأن تعليق استخدام اللقاح المذكور تم اتخاذه “بناء على توصية وزير الصحة كإجراء احترازي، وأملا في إمكانية استئنافه بسرعة إذا سمح رأي وكالة الأدوية الأوروبية بذلك”.

وأشار ماكرون إلى أن قرار التعليق سيبقى ساريا حتى إدلاء الوكالة برأيها بشأن اللقاح المذكور في النصف الثاني من يوم الثلاثاء.

من جهتها، أعلنت وكالة الأدوية الإيطالية (Aifa) أنها قررت “حظر استخدام لقاح “أسترازينيكا” في البلاد كإجراء احترازي مؤقت حتى إشعار من وكالة الأدوية الأوروبية.

وأشارت Aifa إلى أن القرار تم اتخاذه “بالتوافق مع الإجراءات المماثلة التي اتخذتها الدول الأوروبية الأخرى.

وكانت ألمانيا قد أعلنت، الاثنين، عن قرار صادم يخص لقاح استرازينيكا للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا ستوقف التطعيم بلقاح شركة أسترا زينيكا للوقاية من مرض كوفيد-19، لتصبح أحدث بلد أوروبي يوقف استخدام اللقاح بعد تقارير عن إصابة بعض المتلقين بالمرض.

وقالت الوزارة إن التعليمات الجديدة تطبق توصية من معهد بول إيرليك المسؤول عن اللقاحات في البلاد.