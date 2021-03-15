انت الان تتابع خبر طهران تعرض على دمشق إرسال فريق طبي للعناية بالأسد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعرب مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي للسفير السوري في طهران، استعداد بلاده لإرسال فريق طبي إيراني للعناية بالرئيس السوري بشار الأسد خلال فترة مرضه بكورونا.
وقال ولايتي خلال لقائه السفير السوري في طهران شفيق ديوب، إن "المرشد يعتبر الأسد شخصية بارزة وأحد كبار القادة على المستوى الإقليمي وجبهة المقاومة، وأن سوريا أحد أعمدة محور المقاومة".
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت الاثنين الماضي عن إصابة الأسد وزوجته أسماء بمرض "كوفيد-19"، مؤكدة أن حالتهما الصحية مستقرة.