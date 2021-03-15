حوار الكاظمي وتنفيذ اتفاقية سنجار.. أبرز عناوين نشرة السومرية

= العمليات المشتركة تشرف على تنفيذ اتفاقية سنجار.. وتعلن اعادة نشر قطعاتها في القضاء لمنع تكرار الخروقات.

= مسلحون يقتحمون تربية واسط ويقيلون عددا من المدراء،، والنزاهة تضبط سيطرات غير قانونية في نينوى.

