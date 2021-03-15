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حوار الكاظمي وتنفيذ اتفاقية سنجار.. أبرز عناوين نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يدعو الى حوار اوسع على مستوى المنطقة،، ويؤكد نجاح الحكومة في تخفيض عدد القوات الاجنبية.
= العمليات المشتركة تشرف على تنفيذ اتفاقية سنجار.. وتعلن اعادة نشر قطعاتها في القضاء لمنع تكرار الخروقات.

= مسلحون يقتحمون تربية واسط ويقيلون عددا من المدراء،، والنزاهة تضبط سيطرات غير قانونية في نينوى.


= حصيلة تقترب من الخمسة الاف, والازمة النيابية تدعو لايجاد حلول بديلة عن الحظر الشامل
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MO Nasa

MO Nasa

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