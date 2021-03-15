انت الان تتابع خبر حوار الكاظمي وتنفيذ اتفاقية سنجار.. أبرز عناوين نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يدعو الى حوار اوسع على مستوى المنطقة،، ويؤكد نجاح الحكومة في تخفيض عدد القوات الاجنبية.
= العمليات المشتركة تشرف على تنفيذ اتفاقية سنجار.. وتعلن اعادة نشر قطعاتها في القضاء لمنع تكرار الخروقات.
= مسلحون يقتحمون تربية واسط ويقيلون عددا من المدراء،، والنزاهة تضبط سيطرات غير قانونية في نينوى.
= حصيلة كورونا تقترب من الخمسة الاف, والازمة النيابية تدعو لايجاد حلول بديلة عن الحظر الشامل
= مسلحون يقتحمون تربية واسط ويقيلون عددا من المدراء،، والنزاهة تضبط سيطرات غير قانونية في نينوى.
= حصيلة كورونا تقترب من الخمسة الاف, والازمة النيابية تدعو لايجاد حلول بديلة عن الحظر الشامل