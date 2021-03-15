في دولة عربية... ولادة طفلة بحالة نادرة وغريبة والسبب؟

ولفت حامد سيد، مدير المركز الطبي، وهو الطبيب الّذي أشرف على ولادة هذه الحالة النادرة، أن هذه الواقعة الأولى من نوعها في المحافظة.

وكشف حامد سيد أنّها "ولادة قيصرية لسيدة في العقد الرابع من العمر، سبق لها الولادة مرتين".



وفي التفاصيل، أكّد الطبيب ولادة الرضيعة بمتلازمة "واردينبيرغ"، وهي حالة نادرة الحصول.