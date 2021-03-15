فاوتشي يحذر من رفع القيود المفروضة بسرعة كبيرة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حذر مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، من أن الولايات المتحدة يمكن أن تفرض اغلاقا عاما ثانيا للحد من انتشار كورونا، إذا تم رفع القيود المفروضة حاليا بسرعة كبيرة.

وأكد فاوتشي أن الولايات المتحدة لم تخرج من دائرة الخطر حتى الآن، مع تسجيل 55 ألف إصابة جديدة يومية بالفيروس، بانخفاض عن الذروة التي بلغت 249000 حالة يومية في منتصف يناير.

وقال فاوتشي في تصريح: "على الرغم من أن تراجع الإصابات كان حادا، إلا أننا يجب أن نتجنب قول أن كل شيء يسير على ما يرام"، مشيرا إلى أن "هناك دائما خطر حدوث زيادة مفاجئة بعدد الإصابات، وهذا ما اختبره الأوروبيون".

ويأتي تحذير فاوتشي في الوقت الذي تستمر فيه المدن والولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بتخفيف القيود أو رفعها.

هذا وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرار ولايتي تكساس وميسيسيبي، إلغاء قرارات الزامية بارتداء الكمامات ورفع القيود التجارية، قائلا إنه "خطأ فادح وتفكير بدائي".