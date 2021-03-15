شكرا لقرائتكم خبر عن 114 مختطفاً يواجهون الموت في سجون الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ناشدت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، الضمير الإنساني العالمي والمبعوث الأممي مارتن غريفيث بالتحرك السريع والعاجل لإنقاذ حياة 114 مختطفاً مدنياً بينهم 48 مريضاً يقبعون في سجون الحوثي بصنعاء منذ نحو 5 سنوات. وشددت الرابطة على ضرورة الضغط على المليشيا الإرهابية لإيقاف الانتهاكات بحق المختطفين وإطلاق سراحهم دون قيد أوشرط.

وقالت أمهات المختطفين في وقفة احتجاجية أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العاصمة اليمنية اليوم (الإثنين) ، إن أبناءهن يتعرضون للتجويع الممنهج من قبل جماعة الحوثي داخل سجن الأمن السياسي.

وطرقت الأمهات في الوقفة الاحتجاجية على الصحون لإيصال صرخة الجائعين المغيبين داخل السجون إلى جهات ومنظمات حقوق الإنسان، مؤكدين أن الأمهات يلتقين بأبنائهن من خلف قضبان السجن ووجوهم شاحبة وأجسادهم نحيلة وهم جائعون ينتظرون وجبة الطعام المسموح للأمهات بإحضارها مرة واحدة فقط كل أسبوعين.

وحملت الرابطة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة وسلامة جميع المختطفين داخل السجن، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم.