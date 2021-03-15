شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تنهار.. والشرعية تتقدم في تعز ومأرب وحجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما تتواصل انهيارات مليشيا الحوثي في عدد من الجبهات المشتعلة، تمكنت قوات الشرعية اليوم (الإثنين) من تحرير تباب الزنبيل والهداد وعاطف وعطروش، في الطوير الأعلى بمديرية مقبنة غرب تعز.

وأكد المركز الإعلامي لمحور تعز أن مدفعية الجيش الوطني دكت مواقع تمركز مليشيا الحوثي في جبل الزهيب الإستراتيجي، وهناك خسائر فادحة بالأرواح والمعدات في صفوف الانقلابيين.

وكان الجيش الوطني كسر هجوما حوثيا كبيرا على جبهة الكسارة غربي محافظة مارب، فيما دمرت مقاتلات التحالف العربي عددا من الآليات العسكرية الحوثية والتعزيزات.

وسيطر الجيش اليمني خلال الساعات الماضية على مواقع إستراتيجية في جبهة المشجح غرب مأرب وأسقطت طائرة مسيرة حوثية أثناء محاولتها التحليق فوق مواقعه في منطقة محزام ماس ليرتفع عدد الطائرات التي أسقطت خلال أقل من شهر إلى 10 مسيرات.

وفي محافظة حجة، أعلن الجيش الوطني أسر 18حوثياً غالبيتهم أطفال، مؤكدا أنه تمكن من قطع إمدادات المليشيا وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، خصوصاً بعد تطهير منطقة بني حسن.