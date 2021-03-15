شكرا لقرائتكم خبر عن الرصاص الحي يوقع قتلى جدداً في ميانمار بعد أعنف أيام الاحتجاج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميانمار - رويترز

قال شهود إن قوات الأمن في ميانمار أطلقت النار على متظاهرين يطالبون بالديمقراطية وقتلت اثنين على الأقل بعد يوم من مقتل عشرات المتظاهرين وإحراق مهاجمين لعدد من المصانع الممولة من الصين في مدينة يانجون. وقال اثنان من الشهود إن أنصار أونج سان سو تشي زعيمة البلاد المعتقلة خرجوا في مسيرات مرة أخرى منها في ماندالاي ومينجيان، حيث فتحت الشرطة النار. وقال متظاهر (18 عاماً) في مينجيان: «فتحوا النار علينا. أصيبت فتاة بطلق ناري في الرأس وفتى برصاصة في وجهه». وخرج المحتجون إلى الشوارع في تحدٍّ لتصعيد السلطات لاستخدام العنف بعد مقتل عشرات يوم الأحد في أعنف أيام الاحتجاجات منذ انقلاب يوم الأول من فبراير/ شباط. وأثار حرق المصانع يوم الأحد أقوى تعليق صيني حتى الآن على الأزمة التي تشهدها جارتها ميانمار، حيث يرى الكثيرون الصين كـ«مناصر للانقلاب». وحثت السفارة الصينية جنرالات ميانمار على وقف العنف وضمان سلامة المواطنين والممتلكات، وذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية أن 32 مصنعاً باستثمارات صينية «أحرقت في هجمات وحشية» تسببت في أضرار بقيمة 37 مليون دولار، وأن اثنين من العاملين الصينيين أصيبا بجروح. وقالت اليابان، التي تنافس الصين منذ فترة طويلة على النفوذ في ميانمار، إنها تراقب الوضع وتدرس كيف يمكنها الرد فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي. ووقعت أكبر خسائر يوم الأربعاء في منطقة هالينجثايا في يانجون، حيث قتلت قوات الأمن 37 متظاهراً على الأقل بعد الهجوم على المصانع الصينية وفقاً لما نقلته رويترز عن طبيب بالمنطقة طلب عدم الكشف عن هويته. وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن 16 محتجاً آخرين لقوا حتفهم في أماكن أخرى، فيما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية فرض الأحكام العرفية في هالينجثايا ومنطقة أخرى في يانجون، ومناطق مختلفة في ماندالاي ثاني أكبر مدينة، وقالت الجمعية إن الوفيات الأحدث ترفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 140. ومن ناحية أخرى، قال محامي سان سو تشي، المعتقلة منذ الانقلاب، إنه كان من المقرر أن تمثل أمام المحكمة اليوم الاثنين في جلسة عبر الفيديو، لكن الجلسة لم تعقد بسبب انقطاع الإنترنت. ودعت دول غربية لإطلاق سراح سان سو تشي، ودانت العنف، وعرضت دول آسيوية المساعدة في ح الأزمة، لكن ميانمار لها تاريخ طويل من رفض التدخلات الخارجية.