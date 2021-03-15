شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف رملية كثيفة تهب على بكين وأقاليم صينية عدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - رويترز

غطى غبار بني كثيف العاصمة الصينية بكين منذ صباح الاثنين، بفعل الرياح العاتية القادمة من منغوليا الداخلية، وأجزاء أخرى من شمال غربي الصين.

وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الصينية إنذاراً أصفر صباح الاثنين، قائلة إن العواصف الرملية امتدت من منغوليا الداخلية إلى أقاليم قانسو وشنشي، وخبي المحيطة ببكين.

وتهب عواصف رملية منتظمة على بكين في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان نتيجة قربها من صحراء جوبي الشاسعة، وعمليات إزالة الغابات في جميع أنحاء شمال الصين.

وعانت بكين والمناطق المحيطة بها من مستويات عالية نسبياً من التلوث خلال الأسابيع الأخيرة، كما غطى الضباب الدخاني المدينة خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان في الخامس من مارس/آذار.