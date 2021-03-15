شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان تعلن مشاركتها باجتماع السلام الأفغاني في روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول - رويترز

قال محمد نعيم، المتحدث باسم حركة طالبان الاثنين، إن الحركة سترسل وفداً مؤلفاً من عشرة أشخاص إلى اجتماع بشأن السلام في أفغانستان، تستضيفه روسيا الأسبوع الجاري.

وأضاف نعيم في بيان، أن الوفد سيرأسه الملا برادر نائب زعيم الحركة، وكبير المفاوضين في المحادثات.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الذي ترعاه روسيا في 18 مارس/آذار، وهو من بين عدد من المبادرات الدبلوماسية الساعية، لدفع عملية السلام الأفغانية المتعثرة، وكانت الحكومة الأفغانية قد أكدت من جهتها يوم السبت، أنها ستشارك في المؤتمر.