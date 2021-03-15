شكرا لقرائتكم خبر عن قتل جده بمضرب «بيسبول» ثم مثل بجثته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد – محمد الدسوقي

في جريمة بشعة ارتكبها مواطن أمريكي بمدينة ليك في ولاية فلوريدا، حيث قام بقتل جده البالغ من العمر 77 عاماً، والتمثيل بجثته، بحسب ما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن السلطات المحلية في الولاية.

ونقلت الصحيفة عن السلطات في ولاية فلوريدا، أن كولبي باركر، البالغ من العمر 30 عاماً، سيواجه تهمة القتل العمد لجده طعناً، السبت الماضي، بعدما تأكدت من محاولة باركر الكذب ومحاولة إقناع المحققين بأنه قتل جده دفاعاً عن النفس، حيث أفاد بأن رونالد هاجمه بسكين، بعد اندلاع شجار بين الاثنين، اللذين كانا يدخنان بعض المواد المخدرة.

واطلعت «ديلي ميل» على تقرير الطبيب الشرعي الذي يتنافى مع ادعاء كولبي، والذي أشار إلى وجود طعنات عدة في جسد الجد، ليعترف باركر بأنه ارتكب جريمته كي يكون جده مع جدته المتوفاة، مؤكداً قتل رونالد بمضرب بيسبول، ثم طعنه عدة مرات بسكين حادة، وقطع أذنيه.