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فيوري وجوشوا يخوضان نزالين لتوحيد ألقاب الوزن الثقيل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت شبكة (إي.إس.بي.إن) الاثنين أن تايسون فيوري وأنطوني جوشوا وقعا اتفاقاً لخوض نزالين لتوحيد ألقاب الوزن الثقيل من الاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية ورابطة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي.
وفاز جوشوا على البلغاري كوبرات بوليف في ديسمبر الماضي ليحتفظ بألقابه من الاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية ورابطة الملاكمة العالمية ويضرب موعداً مرتقباً مع مواطنه البريطاني فيوري حامل لقب مجلس الملاكمة العالمي.
ونقلت الشبكة عن إيدي هيرن مروج مباريات الملاكمة قوله : نأمل تأكيد مكان النزالين الشهر المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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