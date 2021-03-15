شكرا لقرائتكم خبر عن فيوري وجوشوا يخوضان نزالين لتوحيد ألقاب الوزن الثقيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت شبكة (إي.إس.بي.إن) الاثنين أن تايسون فيوري وأنطوني جوشوا وقعا اتفاقاً لخوض نزالين لتوحيد ألقاب الوزن الثقيل من الاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية ورابطة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي.

وفاز جوشوا على البلغاري كوبرات بوليف في ديسمبر الماضي ليحتفظ بألقابه من الاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية ورابطة الملاكمة العالمية ويضرب موعداً مرتقباً مع مواطنه البريطاني فيوري حامل لقب مجلس الملاكمة العالمي.

ونقلت الشبكة عن إيدي هيرن مروج مباريات الملاكمة قوله : نأمل تأكيد مكان النزالين الشهر المقبل.