بيلوسي تدعو حاكم نيويورك إلى "مشاورة قلبه"

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واشنطن : دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو المتهم بالتحرش الجنسي إلى "مشاورة قلبه" لمعرفة ما إذا لا يزال قادرا على البقاء في منصبه، من دون الذهاب إلى حد المطالبة باستقالته.

وتختلف تصريحات بيلوسي الحذرة عن تصريحات مسؤولين ديموقراطيين آخرين مثل نظيرها في مجلس الشيوخ تشاك شومر الذين دعوا كومو صراحة إلى الاستقالة. وأكدت بيلوسي لمحطة "إيه بي سي" أن النساء اللواتي اتهمن الحاكم "يجب ان يؤخذن على محمل الجد" مؤكدة أن "اتهاماتهن خطرة".

وأضافت "الحاكم يحب نيويورك وعليه أن يشاور قلبه لمعرفة إن كان لا يزال قادرا على إدارة الولاية بفاعلية".

واتهمت ثماني نساء منذ فبراير، كومو بسلوك غير لائق وبالتلفّظ بعبارات غير لائقة، من بينهن موظفة سابقة تتهمه بتلمّسها من تحت قميصها في العام 2020.

واعتبر اندرو كومو (63 عاما) حاكم ولاية نيويورك منذ عشر سنوات، أن هذه الادعاءات "كاذبة" رافضا الاذعان للدعوات إلى استقالته. وطلب الجمعة انتظار نتائج التحقيقات التي بوشرت بعد هذه الاتهامات.

ويبدو أن بيلوسي تعتمد الموقف نفسه مؤكدة في الوقت نفسه أنها "لا تتسامح أبدا مع التحرش الجنسي". وأضافت أن النساء اللواتي يتهمن كومو "من حقهن معرفة نتيجة التحقيق تماما كما الحاكم" معربة عن الأمل أن تصدر النتائج سريعا.