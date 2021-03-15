شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى قرينة الأمين العام لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المغفور لها بإذن الله قرين المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب ، التي وافتها المنية صباح اليوم الاثنين ،وتقدم نواب التنسيقية في البرلمان، بخالص التعازي وأحر المواساة، داعين الله أن يتقبل الفقيدة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، وقوف أعضاء المجلس دقيقة حداد على روح قرينة المستشار أحمد مناع أمين عام المجلس، وتقدم المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء للمستشار أحمد مناع فى وفاة قرينته داعيا النواب للوقوف وقراءة الفاتحة، كما نعى رئيس المجلس الفقيدة داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلون.