شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: مبادرة الرئيس للتمويل العقارى تحفيز للمصريين بالحصول على حياة أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر حزب حماة الوطن، أن المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقارى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعد محفزا أساسيًا للمواطنين للحصول على سكن خاص بهم يليق بمستوى حياة أفضل تستهدفه لهم الدولة.

وجاءت المبادرة بمطالبته، للبنك المركزى بلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية وتخصيص 100 مليار جنيه بفائدة تصل 3% على 30 سنة، وهو ما يجعلها محفزا أيضًا لقطاع المقاولات الذى يعد قاطرة الاقتصاد لإرتباطة بالعديد من القطاعات الصناعية والخدمية وبالتالى توفير فرص العمل من خلال زيادة الطلب على الوحدات السكنية وما تتطلبه من تشغيل القطاعات التى تخدم هذا القطاع مع ضخ التمويل لها من خلال هذه المبادرة.

وأضاف الحزب أن المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الأعوام القليلة الماضية مثلت بارقة أمل فى حياة المصريين حيث وصلت المبادرات الصحية إلى جميع القرى والنجوع واستفادت منها معظم الأسر فى مصر وساهمت فى الكشف المبكر عن الأمراض خصوصا المزمنة مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، من أهم أهدافها التخفيف عن المواطنين بالمراكز الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر وتعمل المبادرة على التمكين الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة، فضلا عن حصولهم على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

وشدد الحزب أن توجيهات القيادة السياسية بالاعتماد على المنتج المحلى، وتوطين الصناعة المحلية، فى مبادرة تطوير قرى الريف المصرى، تُعد فرصة ذهبية للصناعة المصرية لرفع كفاءة منتجاتها، وقدرتها على منافسة المنتجات الأخرى.