حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإنهاء إغلاق المسارح

جدة - عبدالحي حسين - ما تزال أبواب المسارح مغلقة، بشكل يعدم الأنشطة الحية، ويؤرق محترفي المسرح، ويجعلهم من حين لآخر يرفعون أصواتهم للمطالبة بإعادة الروح إلى خشبات العرض.

جائحة كورونا، أوقفت الحركة المسرحية في المغرب منذ مارس السنة الماضية، مخلفة سباتا عميقا في قاعات العرض، ما جعل فرقة فيستي للمسرح المعاصر وفنون الفرجة، تطلق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإيجاد حل للمسرح.

وعرفت حملة المطالبة بفتح المسارح، مشاركة عدد من الفنانين والمثقفين والأدباء والإعلاميين من المغرب وخارجه، مطالبين المسؤولين بالتدخل السريع لوضع حل لوضعهم.

وتحمل الحملة شعار “افتحوا المسارح في المغرب”، وتطالب بمعاملة المسارح مثل باقي المرافق التي شهدت عودة الحياة بعد توقف كورونا، وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمواجهة الجائحة.