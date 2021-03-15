ألبوم الغراندي طوطو الأكثر استماعا على “سبوتيفاي”

جدة - عبدالحي حسين - حقق مغني الراب “الغراندي طوطو” رقما قياسيا في منصة “سبوتيفاي”، بفضل ألبومه الجديد “كامليون”، الذي تجاوز 16 مليون استماع.

واستطاع طوطو بفضل أغاني ألبومه التربع على قائمة ألبومات الفنانين المغاربة الأكثر شهرة على “سبوتيفاي”، بعد حوالي أسبوع على طرحه.

وقدم “الغراندي طوطو” في ألبومه أغان منفردة وأخرى مشتركة مع مغنيي راب من داخل المغرب وخارجه، منهم مغني الراب المغربي سمول إكس، ودامسو، وحمزة من بلجيكا، وليفا من فرنسا، وفريد بانغ من ألمانيا، وعروبي من هولندا.

وكان طوطو قد استطاع بفضل كليب “مغير ” الذي يندرج ضمن الألبوم، الوصول إلى المرتبة الرابعة في الأعمال الرائجة على “يوتوب” في العالم. وهو إنجاز غير مسبوق لأي فنان مغربي.