شركة بريطانية تحصل على الضوء الأخضر للتنقيب عن النحاس والفضة بجنوب شرق المغرب

جدة - عبدالحي حسين - أعطت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة الضوء الأخضر لشركة “Altus Strategies” البريطانية للتعدين، للشروع في التنقيب عن معادن النحاس والفضة في جنوب شرق المغرب.

وقالت الشركة البريطانية، في بيان لها، إن هذا الترخيص سيمكنها من تنفيذ مشاريع استكشاف جديدة للتنقيب عن النحاس والفضة، في مواقع بالقرب من جبال الأطلس الصغير للمملكة.

وأكد بيان شركة Altus Strategies للاستثمارات التعدينية، أن هذه المشاريع التي ستشرع فيها الشركة، تعتبر واعدة للغاية للتنقيب عن المعادن، مضيفًا أن الشركة اختارت منجم “أزكزا” للتنقيب عن المعادن النفيسة، الواقع على بعد 20 كيلومترا من جنوب شرق منجم الفضة “زكوندر” Zgounder، الذي تستغله الشركة الكندية Aya Gold & Silver Inc.

وأشار البيان ذاته إلى أن الشركة حصلت على مشاريع استكشافية أخرى، ويتعلق الأمر بمنطقة “أزرار” بمساحة تقدر بـ85 كيلومتر مربع، إضافة إلى منطقة أخرى بالقرب من مدينة طاطا، والتي تبلغ مساحتها 143 كيلومتر مربع، الواقعتين على التوالي على بعد حوالي 43 كم و 50 من الجنوب الشرقي لمنجم النحاس تيزرت، الذي تديره مجموعة “مناجم” المغربية.

وأوضح، بهذا الصدد، الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية ستيفن بولتون، أنه من خلال الحصول على هذه المشاريع الجديدة، فقد تمكنت الشركة من مضاعفة المواقع الاستكشافية التي تستغلها إلى 511 كيلومترًا مربعًا، مضيفا “لقد أضيفت في ملكية الشركة سبعة مشاريع للتنقيب عن المعادن الأساسية والثمينة في المغرب”.