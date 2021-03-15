خبر اقتراب فوهامي من تدريب الكوكب لا أساس له من الصحة

جدة - عبدالحي حسين - أكد مصدر مقرب من فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم، لـ”اليوم24″، أن خبر اقتراب خالد فوهامي من تدريب الفريق المراكشي لا أساس له من الصحة، ولا توجد أية مفاوضات بين الطرفين بهذا الخصوص.

وأضاف المصدر ذاته، أن إدارة الكوكب لم تبدأ المفاوضات بعد، في شأن المدرب الجديد الذي سيقود سفينة فارس النخيل، فيما تبقى من الموسم الكروي الحالي.

وانتشرت في الأيام القليلة الماضية، أخبار بخصوص اقتراب فوهامي من الإشراف على الإدارة التقنية للفريق المراكشي، ما جعل الكل ينشر الخبر دون التأكد من المعلومة.

جدير بالذكر، أن الكوكب المراكشي فك ارتباطه بالمدرب محمد الكيسر بالتراضي، بغية إدخال نفس جديد على العارضة التقنية، في ظل سوء النتائج التي لحقت بالفريق في مبارياته الأخيرة.