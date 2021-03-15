يترأسها مغربي… الإطاحة بأكبر شبكة للاتجار في الكوكايين بإسبانيا

جدة - عبدالحي حسين - تمكنت شرطة مدينة مدريد بالتعاون مع الشرطة الكولومبية، من تفكيك أكبر شبكة للاتجار في الكوكايين بإسبانيا.

وحسب وكالة أنباء “أوربا بريس”، إن العملية أسفرت عن حجز 600 كيلو من مخدر الكوكايين، و700 ألف أورو، والعشرات من السيارات الباهضة الثمن، منها فيراري.

وأضافت، أن العملية شهدت اعتقال متزعم الشبكة “مغربي”، من أصل 12 معتقلا، ينشطون في الاتجار بالمخدرات على الصعيد الدولي.

العملية تمت على مستوى 5 مقاطعات: “باداخوس، غوادا لاخارا، مدريد، ملاغا، وفالينسيا..”، والتي أدت إلى الإطاحة بمتزعم الشبكة، وهو من أصل مغربي، وكان في تواصل دائم مع شبكات المخدرات، في الجانب المغربي وأمريكا الجنوبية.